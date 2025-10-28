Netanyahu Orders Powerful Attack on Gaza Hamas Violates Ceasefire by Firing ನೆತನ್ಯಾಹು ದಾಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಒತ್ತೆಯಾಳು ಮೃತದೇಹದ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಮಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.28): ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಹಮಾಸ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಂಗಳವಾರ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ "ಪ್ರಬಲ ದಾಳಿ" ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೇನೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಭದ್ರತಾ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಬಲ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಹಮಾಸ್
ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೆತನ್ಯಾಹು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಮಾಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೇಹಗಳನ್ನು ಈಗ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್, ಹಮಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿತ್ತು. ಇದು ಒಪ್ಪಂದದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದಿತ್ತು.
ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒತ್ತೆಯಾಳು ದೇಹವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳ ಭಾಗಶಃ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ, ಹಮಾಸ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ 28 ಒತ್ತೆಯಾಳು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ 16 ನೇಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತ್ತು, ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವಶೇಷಗಳು ಒತ್ತೆಯಾಳುವಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇದನ್ನು "ಒಪ್ಪಂದದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಒತ್ತೆಯಾಳು ಶವ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮುಂದೂಡಿದ ಹಮಾಸ್
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ನಡುವಿನ ಹಗೆತನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕದನ ವಿರಾಮ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ದಾಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಹಮಾಸ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವಾದ ಎಜ್ಜೆಡೈನ್ ಅಲ್-ಕಸ್ಸಾಮ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಒತ್ತೆಯಾಳು ಮೃತದೇಹದ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ "ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು" ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಗುಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
"ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೂಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ಶವಗಳ ಹುಡುಕಾಟ, ಉತ್ಖನನ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.