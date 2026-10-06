Nigerian Aircraft Crash: ಫ್ಲೈದುಬೈ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಏಳು ವಾಯುಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ 32 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾಯ್ತು? ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ.
Nigerian Aircraft Crash: ಫ್ಲೈದುಬೈ ದಾಳಿ ಆಘಾತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವೊಂದು ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿ 32 ಜನರು ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋಲಾ ಟಿನುಬು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.,
ಟಿನುಬು ಅವರ ಕಚೇರಿ, ನೈಜೀರಿಯಾದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, 'ನೈಜೀರಿಯಾ ವಾಯುಪಡೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಏಳು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇಗ್ಬೊಕೋಡಾದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.