ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ಮೂಲದ ಅಂಧ ಗಾಯಕಿ ದಿನಾ ಸೆಮ್ಟೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭೇಟಿಯು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸಂಗೀತದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಥೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಶಾಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಡ್' ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, 'ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮುಂದೆ ಹಾಡಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ 'ದಿನಾ' ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಮಣಿಪುರ ಮೂಲದ ಅಂಧ ಗಾಯಕಿ ದಿನಾ ಸೆಮ್ಟೆ. ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾ, ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಭಾರತದ ಮಣಿಪುರದಿಂದ ಬಂದವಳು. ನನಗೆ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಭಾರತದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮುಂದೆ ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣ' ಎಂದು ದಿನಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು 'ಐತಿಹಾಸಿಕ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನೆತನ್ಯಾಹು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ
ಮೋದಿ ಅವರ ಆಗಮನದಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು, 'ನಾನು 'ನೋ ಇಂಡಿಯಾ' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಭಾರತದ ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ರವಿತಾ, 'ಭಾರತ ಈಗ 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್' ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿದರು.
ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ
ಮಣಿಪುರದ ಅಂಧ ಗಾಯಕಿ ದಿನಾ ಸೆಮ್ಟೆ ಅವರ ಕಥೆಯು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹರ್ಜೋಗ್ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ತಾದ 'ನೆಸೆಟ್' ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮೋದಿ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ "ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ"ಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. (ANI)
(ಈ ವರದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)