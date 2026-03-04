- Home
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದು 165 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 165 ಪುಟಾಣಿಗಳ ಸಮಾಧಿ
ಟೆಹ್ರಾನ್: ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವಾಯು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 165ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯ್ತು
ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾಧಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ಆಕ್ರೋಶ
ಇರಾನ್ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ 'ರಕ್ಷಣೆ'ಯ ಭರವಸೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇದು
ಇವು ನಿರಪರಾಧಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ತೋಡಲಾದ ಸಮಾಧಿಗಳು. ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ 'ರಕ್ಷಣೆ'ಯ ಭರವಸೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಾಂಬ್
ಫೆ.28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಮಿನಾಬ್ ನಗರದ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದು ಶಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳು
ಅವರಿಗಾಗಿ ತೋಡಿದ ಸಮಾಧಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ 'ರಕ್ಷಣೆ'ಯ ಭರವಸೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
