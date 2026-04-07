ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಲಾಭ ಪಡೆದು, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಚೀನಾ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
- ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ: ಸೌರಭ್ ಮುಖರ್ಜಿಯಾ
ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಜತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚೀನಾ ಕೂಡ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಹೀಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮರ್ಸಿಲಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೌರಭ್ ಮುಖರ್ಜಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವ ಮುಖರ್ಜಿಯಾ ಅವರು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತಿಕ್ಕಾಟ ಅಲ್ಲ. ಇದು ತೈಲ ಮತ್ತು ಹೋರ್ಮುಜ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ, ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋರ್ಮುಜ್ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೋರಾಟ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಾಬೂದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಚೀನಾವು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೋರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಾಬೂದ್ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
45 ದಿನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಬಂದ್
ಈ ನಡುವೆ, ಚೀನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತೈವಾನ್ನಿಂದ ನೂರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
