ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಶೇ. 99.97% ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 1957ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ. 0.07%ರಷ್ಟು ಜನ ಕಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾಂಗ್ಯಾಂಗ್: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಶೇ. 99.97% ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ KCNA ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 15ನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ. 99.99% ರಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ ಶೇ. 0.0037% ರಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 99.93% ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಶೇ. 0.07% ರಷ್ಟು ಜನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 687 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ನಾಟಕೀಯ ಚುನಾವಣೆ' (ಶೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1957ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧದ ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲಾದ ಶೇ. 0.07% ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 'ಕಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕಿದ ಆ ಧೈರ್ಯವಂತರು ಯಾರು?' ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ-ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೇನಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿತ್ತು.