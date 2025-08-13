ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರವಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮ'ಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2025 ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಖುಜ್ದಾರ್ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 'ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಂತರ ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷ ಕಾರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೈವಾಡವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿಲುವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು: ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ರ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮೀಯತೆಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.