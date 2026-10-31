ಸರ್ಬಿಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದರೂ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮ' ಎಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ತ್ರೋಯಾನ್ ಎಂಬ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಮೇಕೆಯಂತಹ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ರಾಜ ತನ್ನ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷೌರಿಕನನ್ನೂ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಕ್ಷೌರಿಕ, ಭಯದಿಂದ ರಹಸ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಾಗದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಯೊಂದನ್ನು ತೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ "ರಾಜನಿಗೆ ಮೇಕೆಯಂತಹ ಕಿವಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದನು. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಬೆಳೆಯಿತು; ಆ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಕೊಳಲು ಮಾಡಿ ಬಾರಿಸಿದಾಗ, ಕೊಳಲಿನಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಬದಲು ರಾಜನಿಗೆ ಮೇಕೆಯ ಕಿವಿಗಳಿವೆ! ಎಂಬ ಸತ್ಯವೇ ಧ್ವನಿಸತೊಡಗಿತು.
ಸೆರ್ಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ!
ಈ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೇ ಸರ್ಬಿಯಾದ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು 16 ಅಮಾಯಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಬೃಹತ್ ಚಳವಳಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ ವೋಚಿಚ್ ಆಡಳಿತವನ್ನೇ ಆಡಾಡಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿತು. ಸರ್ಬಿಯಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಈ ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಿಲುವು!
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ನ 120 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಸತ್ತನ್ನು 'ಕೆನೆಸೆಟ್' (Knesset) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 61 ಸೀಟುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ 'ಲಿಕುಡ್' ಬ್ಲಾಕ್ 53 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಎದುರಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾದಿ ಐಸನ್ಕೋಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟ 48 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಅರಬ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ.
ನೇತಾನ್ಯಾಹು ಜತೆ ಸಂಬಂಧ!
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ನೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾದಿ ಐಸನ್ಕೋಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಅವರು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 1999ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿರಾಜ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 'ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಸ್' ನೀಡಿ ನೆರವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹಯೋಗದ ಕೃಷಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ 'ಭಗವಾ' ತಳಿಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮಿಡ್ಟರ್ಮ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ!
31 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 435 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಗೂ 100 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಿಡ್ಟರ್ಮ್ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಮಾಕ್ರಟರು ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅಗತ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 'ಚೀನಾ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್' (China + 1) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿ ಆಪಲ್ ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 3.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗಲ್ಫ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ 125 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. H-1B ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಸುಂಕದ ನಿಯಮಗಳು ಬಿಗಿಯಾದರೂ, ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ!
ಗಡಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಭಾರತ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ:
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್; 'ಇಂಡಿಯಾ ಔಟ್' ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ಜು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಾಗ ಭಾರತವೇ 565 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲದ ನೆರವು ನೀಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಯಿಜ್ಜು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ "ಭಾರತವೇ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ" ಎಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಅವರಂತಹ ಚೀನಾ ಒಲವಿನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಭೂಪರಿವೇಷ್ಟಿತ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಭಾರತವೇ ಆಸರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ 'ರೋಟಿ-ಬೇಟಿ' ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಬೀರ ಮಾದರಿ!
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು 'ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್' ಅಥವಾ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮ' ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂತ ಕಬೀರರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೋಹೆ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ:
ಕಬೀರಾ ಖಡಾ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ, ಮಾಂಗೇ ಸಬ್ ಕೀ ಖೈರ್!
ನಾ ಕಾಹು ಸೇ ದೋಸ್ತಿ, ನಾ ಕಹು ಸೇ ಬೈರ್!
ಕಬೀರರು ಸಮಾಜದ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ (ಜಾಗತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ) ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅತಿಯಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕುರುಡು ಸ್ನೇಹವನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಇದೇ ನಿಲುವನ್ನು ತಳೆದಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದರೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.