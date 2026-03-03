ಇರಾನ್‌ನ ಗೆರಾಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪವು, ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್‌ನ ನಟಾಂಜ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.3): ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ಯಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಾನ್‌ನ ಗೆರಾಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಭೂಕಂಪ. ಇರಾನ್‌ನ ಗೆರಾಶ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಕಿಮೀ (6.21 ಮೈಲಿ) ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ಜಿಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಭೂಕಂಪವೋ ಅಥವಾ ಇರಾನ್‌ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಯೋ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಭೂಕಂಪವು ಬಾಡಿ-ವೇವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ (mb) ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.3 ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 06:54 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 10:24 AM (GMT+3:30)ಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವು ಗೆರಾಶ್‌ನ ಉತ್ತರ-ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಭೂಕಂಪವು ಆಳವಿಲ್ಲದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಜಾಗ್ರೋಸ್ ಫೋಲ್ಡ್-ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಚಲನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂಕುಸಿತ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಓಮನ್‌ನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಡುಕ್ಮ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಧ್ಯ ಒಮಾನ್‌ನ ಅಲ್ ವುಸ್ತಾ ಗವರ್ನರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ, ಎರಡು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಲಸಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ನಟಾಂಜ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ

ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಸ್ಲಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ನಟಾಂಜ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ನಟಾಂಜ್ ಪರಮಾಣು ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ

ದೇಶದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಕತಾರ್ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕತಾರ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪುನಃ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.