ಟೆಹರಾನ್‌: ಯುದ್ಧದಿಂದ ತೀವ್ರ ಜರ್ಝರಿತವಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ ಈಗ 10 ದಶಲಕ್ಷ ರಿಯಾಲ್‌ (1 ಕೋಟಿ ರು.) ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇರಾನ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ.

22 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೀವ್ರ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಡಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ರಿಯಾಲ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ 4500 ರು. ಮೌಲ್ಯ ಭಾರತದ 1 ರು.ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ರಿಯಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಇರಾನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಯುಎಸ್‌-ಯುಕೆ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ!
Related image2
ಇನ್ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ : ಇಸ್ರೇಲ್‌

ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು, ಇದರ ಜತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.