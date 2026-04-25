ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ 'ರೆಡ್ ಲೈನ್' ಅಂತ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸೋಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಜೀಜಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಕೇವಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಇರಾನ್ನ 'ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಜೀಜಿ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ಮೂಲಭೂತ 'ರೆಡ್ ಲೈನ್' ಆಗಿರುವ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. در جلسه با خبرنگاران خارجی اشاره کردم که آقای عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان برای گفتگو درباره مناسبات دوجانبه به پاکستان سفر کرده است. ایشان در این سفر هیچگونه ماموریتی در حوزه گفتگوهای هستهای که از خط قرمز های اساسی ایران به شمار میرود، ندارد. pic.twitter.com/nDfYAjn50X — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) April 24, 2026
Just met with foreign journalists in Tehran and thanked them for coming to capture a true picture of our country. In the meeting, I made it clear that FM Araghchi’s trip to Pakistan is only for discussions on bilateral relations and he has no assignment related to nuclear talks,… pic.twitter.com/9pwNq5lr06 — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) April 24, 2026
ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ, ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೆವಿಟ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೆವಿಟ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. "ಇರಾನ್ನವರಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಟೀವ್ (ವಿಟ್ಕಾಫ್) ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ನಾಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇರಾನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಟೀವ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ,’ ಅಂತ ಲೆವಿಟ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಘಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇರಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region. No meeting… pic.twitter.com/1vP51xIoep — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 24, 2026
ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತದ ವರದಿಗಳು
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೇ ಭಿನ್ನಮತವಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 'ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವಾರ್' (ISW) ತನ್ನ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಕಮಾಂಡರ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಹಿದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯ, ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು 'ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತುಕತೆಯ ನಿಲುವಿನತ್ತ' ತಳ್ಳಲು ಸಂಸತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘೇರ್ ಘಾಲಿಬಾಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ 'ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ' ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ 'ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲು ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್, ಸಂಸತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಘಾಲಿಬಾಫ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಘೋಲಂ-ಹೊಸೈನ್ ಮೊಹ್ಸೆನಿ-ಎಜೆಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಪಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ತಮ್ಮ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. (ANI)
