ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ; ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 4 ಸೂತ್ರ ನೀಡಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಚೀನಾ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚೀನಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಚೀನಾ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ 5 ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಗೆ ಚೀನಾ ಟೀಕೆ
ಚೀನಾದ ಸಂದೇಶ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶೇಖ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಚೀನಾದ 4 ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿಯೊಂದು ಮೆರಿನ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಲಾವಿ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಹಡಗು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
'ರಿಚ್ ಸ್ಟಾರಿ' ಹೆಸರಿನ ಈ ಹಡಗು 'ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಶಾಂಘೈ ಕ್ಸುವಾನ್ರುನ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2023 ರಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಈ ಹಡಗು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಧ್ವಜದಡಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಚೀನಾ!
ಚೀನಾ ಹಡಗು ಹಾರ್ಮುಜ್ ದಾಟಿದೆ
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 15 ಹಡಗುಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ!
ಇರಾನ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮಾಲ್ ಫರೆಸ್ ಅಲ್ರೊವೈಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಮೀರ್-ಸಯೀದ್ ಇರಾವಾನಿ, ಬಹ್ರೇನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ನ 51ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು (ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು) ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪತ್ರ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮಾಲ್ ಫರೆಸ್ ಅಲ್ರೊವೈಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಮೀರ್-ಸಯೀದ್ ಇರಾವಾನಿ, ಬಹ್ರೇನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ನ 51ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು (ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು) ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ