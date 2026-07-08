ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಪ್-ಡೌನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಲಯಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಫಾರ್ಮಾ ಷೇರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಪ್-ಡೌನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಲಯದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

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ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯ 78,180.72ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 77,816.45 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತು. ನಿಫ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ 24,398.70 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 24,259.55 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ವರದಿ ಬರೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 364.95 ಪಾಯಿಂಟ್ (0.47%) ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 77,815.77ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 119.65 ಪಾಯಿಂಟ್ (0.49%) ಕುಸಿದು 24,279.05ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಲಾಭ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ?

ವಲಯವಾರು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಆಯಿಲ್ & ಗ್ಯಾಸ್ ವಲಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದರೆ 1.34% ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ವಲಯಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿವೆ. ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇಂಡಿಗೋ, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್, ಎಂ&ಎಂ, ಮಾರುತಿ, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಷೇರುಗಳು ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.

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ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಬರೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 76.03 ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,123.57 ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅಜಯ್ ಬಗ್ಗಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದು, 'ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FII) ತಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ FII/FPI ಬಂಡವಾಳ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು'ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಕುಸಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಷೇರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಎಂದು ಬಗ್ಗಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ FPIಗಳ ತಂತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ವಿಯಾ, 'ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಷೇರುಗಳ ಭಾರೀ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೂ ಸಹ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 75 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಏರಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಫ್ಟಿ 24,450ರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 24,200ರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, 24,000ದತ್ತ ಕುಸಿತ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ 24,450ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದರೆ, ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು 24,600ರತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು," ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (ಎಎನ್‌ಐ)

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