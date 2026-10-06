ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ Gen Z ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಈ ಗಲಭೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಶಾಲೆಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್: ಇಂದು Gen Zಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ, ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ Gen Z ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವವರು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವವರು ಎಂದೇ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ನೀಡುವ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಪರಾಮರ್ಶಿಸದೇ ದೇಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ Gen Zಗಳು ಇದೇ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಇದಕ್ಕೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಆರಂಭವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಂದು ಬೇರೆ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಲು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಆಂದೋಲನವು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು?
ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿರುವ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಳವಳಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದೇ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾಗಲೇ, ಲೆನ್ಸ್ ನಗರದ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತೋಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈಡನ್ ಎಂಬ 14 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಲೆಗೆ ಅಶ್ರುವಾಯು ಶೆಲ್ ತಗುಲಿತು. ಅವನ ದವಡೆಗೆ ಎರಡು ಮುರಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 190 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 5,060 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 87% ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು.
ಮಂಗಳವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಲ್ ಲೈಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಲೆಕೋರ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರವು ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಡೌರ್ಡ್ ಜೋಫ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ, ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 24 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಷ್ಕರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ತರುವಾಯ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.