ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ 'ಅವಿವೇಕದ್ದು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜ್ಜರ್ ಆರೋಪ: ಟ್ರೂಡೋಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೂಡೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು 'ಅವಿವೇಕದ ನಡೆ' ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆರೋಪದಿಂದ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವರ್ಮಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೈಕ್ ಡುಹೆಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವರ್ಮಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ್ಜರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡುಹೆಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ
ಟ್ರೂಡೋ ಅವರ 'ನಂಬಲರ್ಹ ಆರೋಪ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ಮಾ, ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದರು. 'ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ವರ್ಮಾ ANIಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವರ್ಮಾ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರು. 'ನಂಬಲರ್ಹ ಆರೋಪ' ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನೇ ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ನನಗನಿಸಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಮಾ ಮಾತು
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವರ್ಮಾ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. 'ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ (ಮೂಲ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ) ಕೆನಡಾದ RCMP (ರಾಯಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್) ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಂಬಲರ್ಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಖಚಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ? ನಾನು ಇದನ್ನು ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. 'ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾವಾದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ, ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ವರ್ಮಾ, ಕೆನಡಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ 'ಬಕೆಟ್'ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರನ ವಿಷಯವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಷಯವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿಜ್ಜರ್ ಪ್ರಕರಣ vs. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಅಪರಾಧ
ನಿಜ್ಜರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವರ್ಮಾ, ಈ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆನಡಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಮೊದಲ ಘಟನೆ ನೋಡಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತೋ ಏನೋ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂತಹ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ANIಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತದ ನೀತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವರ್ಮಾ, 'ಕೆನಡಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ (ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. (ANI)
