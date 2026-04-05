ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಎಫ್-15 ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು 'ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದ ಎಫ್-15 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 'ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ' ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಯಾವೊಬ್ಬ ಯೋಧನನ್ನೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ವಿವರಿಸಿದ 'ಡೇರಿಂಗ್' ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 'ನಾವು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ! ನನ್ನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಹ ನಾಗರಿಕರೇ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ! ಈ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯೋಧ ಇರಾನ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಗಂಟೆಗಂಟೆಗೂ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ನಾನು, ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಹ ಯೋಧರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಇರಾನಿ ಗುಂಪುಗಳು ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು 'ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ' ಹತ್ತಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೇನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಶತ್ರು ನೆಲದ ಆಳದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೋಧನನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ! ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕ ಸಾಯದೆ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಳ್ಳದೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇರಾನ್ನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಯು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್, ಡೆಮಾಕ್ರ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಶೋಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ
ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪೈಲಟ್ಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇರಾನಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಫಾರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರದಂದು ಕೊಹ್ಗಿಲುಯೆ ಮತ್ತು ಬೋಯರ್-ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಬಖ್ತಿಯಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ ದುರ್ಗಮ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC), ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು 'ಗಡಿಗಳ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಪರಾಕ್ರಮಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಲಿ ರಕ್ಷಕರು' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಇರಾನ್ನ ಖುಜೆಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಬಖ್ತಿಯಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, 'ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ, ಅವನು ಸಿಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಶೋಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
