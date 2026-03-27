ಚೀನಾದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಚೆನ್ ಕ್ವಿನ್, ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಚ್ಚಿ ಸುಂದರ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನನ್ನು 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಹಲ್ಲು ಶಿಲ್ಪಿ' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈಕೆ, ಚೀನಾದ ಮಹಾಗೋಡೆಯಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಚೀನಾದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಧ್ಯ ಚೀನಾದ ಹುಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಚೆನ್ ಕ್ವಿನ್, ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ, ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈಕೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿದ್ದು, 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈಕೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಹಲ್ಲು ಶಿಲ್ಪಿ
ಚೆನ್ ಕ್ವಿನ್, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೀನಾದ ಮಹಾಗೋಡೆ, ಹಳದಿ ಕ್ರೇನ್ ಟವರ್ನಂತಹ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೇ ಕೆತ್ತುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು 'ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಕಿರೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಯಾವೋ ಜನಾಂಗದವರು ಧರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಟೋಪಿಗಳಂತಹ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಈಕೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ತನ್ನನ್ನು 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಹಲ್ಲು ಶಿಲ್ಪಿ' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭೆ
ಆಕೆಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಯಲ್ಲಿ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಾನು ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ವಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಚೆನ್ ಕ್ವಿನ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು 3D ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕಲಿತಿದ್ದಳು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟ. 2025ರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರಜೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜಗಿಯುತ್ತಾ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ, ನಂತರ ತನ್ನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕತ್ತರಿಸಲು ಚಾಕು ಬಳಸಿದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಚೆನ್ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ದವಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಚೆನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.