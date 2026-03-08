US Iran Tensions ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಚೀನಾ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ ಚೀನಾ
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್' (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು) ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಚೀನಾ ಖಂಡನೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗಲೇಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ ಜಝೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೇನಾ ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಲವಂತದ ಕೈಗೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾಡುනීತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಯಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚೀನಾ ದೃಢವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಝೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜನಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಯಿ ನಂಬಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ
ಚೀನಾ ಈ ರೀತಿ ಸಂಯಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು (IDF) ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆ (IAF), ತೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಹಲವು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು IDF ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ತೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ IRGCಗೆ (ಇರಾನಿಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್) ಸೇರಿದ ಹಲವು ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. IDF ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಉಗ್ರ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಸೇನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇಂಧನ ವಿತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು IDF ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಉಗ್ರ ಆಡಳಿತದ ಸೇನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ: ಟ್ರಂಪ್
ಇತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ನಾವು ಇರಾನ್ನ ಇಡೀ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್' ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನಿದನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರಾನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುರಿ ತಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇರಾನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಯಾಮಿಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಇಡೀ ದುಷ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಾವು ಅವರ ನೌಕಾಪಡೆಯ 44 ಹಡಗುಗಳನ್ನು, ಅವರ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಡ್ರೋನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತರವನ್ನೂ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. "ನಾವು ಅವರ ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ: ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಇಂಧನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, 11 ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಅದನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಟ್ಕಾಫ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಸೇನಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. (ANI)