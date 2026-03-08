ಮೇಯರ್ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನ; ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರಿಂದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ನಿವಾಸ ಗ್ರೇಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒರ್ವ ತನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವನಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹದು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ರೀಡಂನ್ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
18 ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕರು
ಶಂಕಿತ ಬಂಧಿತರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟ್, ಬೋಲ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂಧಿತರಿಬ್ಬರು 18 ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಜೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್, ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಎಸ್. ಟಿಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಜವಾದ ಸ್ಪೋಟಕಗಳಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ
18 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರತ್ತ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆದನು. ಆ ವಸ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎಸೆದ ನಂತರ, ಶಂಕಿತನು ತನ್ನ 19 ವರ್ಷದ ಸಹಚರನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ತರಲು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಯುವಕ ಅದಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಮೇಯರ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಸೇಫ್
ಇತ್ತ ಮೇಯರ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಮಾ ದುವಾಜಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ವಕ್ತಾರರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
