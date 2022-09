ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ Xi Jinping ಬಹಿರಂಗ ದರ್ಶನ: ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ರಾಂತಿ, ಪದಚ್ಯುತಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ

ಬೀಜಿಂಗ್‌: ಚೀನಾದ (China) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (Beijing) ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ರಾಂತಿ (Military Coup) ಹಾಗೂ ಗೃಹಬಂಧನ (House Arrest) ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ (Exhibition Hall) ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನ ಸಮರಕಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಳಿಕ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದರೊಂದಿಗೆ, ‘ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಿದೆ, ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಗೃಹಬಂಧನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್‌ ನಾಯಕ ಲಿ ಕ್ವಿಯೋಮಿಂಗ್‌ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್‌ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 69 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಚೀನೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

"ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ" (Forging Ahead into the New Era) ಎಂಬ ವಿಷಯದ (Theme) ಮೇಲೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲಿ ಕೆಕಿಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್, ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕತಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚೀನಾದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಒಳಜಗಳ ಅಥವಾ ದಂಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುವ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅವಧಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು,, ಅವರು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ನಾಯಕರು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೂ, ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಭೆಯ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವದಂತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು, ಚೀನಾ ತನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನು ಎರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಮೂರನೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಕೆರ್ರಿ ಬ್ರೌನ್ ಹೇಳಿದರು. ದಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಜಗಳಗಳ ವದಂತಿಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪಕ್ಷದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಭಾಗ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.