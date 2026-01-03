ಹೈಕೌ ನಗರದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 13.5 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 23 ಟನ್ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 36,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿರುವ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನಲಾದ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ. ಹೈಕೌ ನಗರದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಮೇಯರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು 13.5 ಟನ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ!
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹೈಕೌ ನಗರದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 13.5 ಟನ್ ತೂಕದ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 23 ಟನ್ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
10 ವರ್ಷದ ಲೂಟಿ: 36,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ
ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿ 2009 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 4.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು 36,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು).
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಠಿಣ ತೀರ್ಪು: ಲೂಟಿಕೋರನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಚೀನಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. "ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವವರು ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಮರಣದಂಡನೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಂತಿದೆ.