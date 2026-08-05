ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ನಿರಾಶ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರ ಅಮಾನವೀಯ ವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಅಸಹಾಯಕ ನಿರಾಶ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ನೆಲಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (ರೂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 258SD/1, ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ KA-57 F-1104) ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿರಾಶ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ (Footpath) ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ "ದೆಹಲಿಗಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕರುಣೆಯೇ ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ!
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಮಾನತು: ಆರೋಪಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಡಿಪೋ-43ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ನೀತಿ: "ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಘನತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ನಿಗಮವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ: ಬಸ್ಸಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ (X) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಈ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾಣ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೇ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಭಾಗದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಕೆಲ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿವಾದಗಳು!
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಚಿಲ್ಲರೆ (ನಿಖರವಾದ ಶುಲ್ಕ) ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಅಮಾನತಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ನಿರಾಶ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವುದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.