ಇರಾನ್ನ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರಾಬಂಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿಂತೂರ್ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಸಾವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನಂತರ ಇರಾನ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿವೆ.
ಇರಾನ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದ್ದ ಭಾರತದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು?
ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಡೆಗಳ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಅವರ ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕೇರಳದವರೆಗೂ ದೇಶದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಉಪವಾಸದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅವರ ಸಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕವೇನು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರಾಬಂಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂತೂರ್ ಗ್ರಾಮವು ಇರಾನ್ನ ದೇವಪ್ರಭುತ್ವ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಶಿಯಾ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು, 1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಿತಾಮಹ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ರುಹೊಲ್ಲಾ ಮುಸಾವಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಿಂತೂರ್, ಖಮೇನಿಯವರ ಅಜ್ಜ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಸಾವಿಯವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮುಸಾವಿ, 1834ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ಶಿಯಾ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಇರಾಕ್ನ ನಜಾಫ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಇರಾನಿನ ನಗರವಾದ ಖೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.
ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಂತರ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಮುಸಾವಿ ಹಿಂದಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗುರುತು ಇರಾನಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಾವಳಿಯ ಶಾಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಬಗ್ಗೆ
ಈಗ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ 1979 ರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ಅವರ ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಮೊದಲ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾದರು, ಹಲವು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಮರು ರೂಪಿಸಿದರು.
ಉಜ್ವಲ, ವರ್ಚಸ್ವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಹರಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಅವರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ, ಅವರು ಕಠಿಣ ದೇವಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಿಲ್ಪಿ ಎನಿಸಿದ್ದರು.
