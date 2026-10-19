ಚಳಿಗಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಧೂಳು, ಒಣ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಟಲು ಕೆರತ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು, ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಧೂಳು, ಒಣ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಟಲು ಕೆರತ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು, ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಒಳಾಂಗಣ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕೂಡ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಗಿಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್ (Areca Palm)
ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
2. ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Rubber Plant)
ದೊಡ್ಡದಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಿಡವು ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವುದರಿಂದ ಒಳಾಂಗಣದ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಗಿಡವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ ಟಿಪ್ಸ್: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಬೋಸ್ಟನ್ ಫರ್ನ್ (Boston Fern)
ಸೊಂಪಾದ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಸ್ಟನ್ ಫರ್ನ್ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹಸಿರಿನ ಸೊಬಗು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡವು ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕೂಡ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
4. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ (English Ivy)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರದ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಣರೂಪದ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಿಡವು ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವುದರಿಂದ ಒಳಾಂಗಣದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಸಮೀಪ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
5. ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ (Peace Lily)
ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಗಿಡದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಆವಿ ಹೊರಬರುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಳಕು ಸೂಕ್ತ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕೈಗೆಟುಕದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.