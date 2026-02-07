iPhone 17e ಐಫೋನ್ 17e ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ 16e ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, A19 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್, 25W ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ಆ್ಯಪಲ್ನ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎನ್ನಲಾದ ಐಫೋನ್ 17e, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್, ಸುಧಾರಿತ A19 ಚಿಪ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು 'ಆ್ಯಪಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್' ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಐಫೋನ್ 17e ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಂತೆ ಐಫೋನ್ 17e ಗಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ 16e ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 17e ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, A19 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್, 25 ವ್ಯಾಟ್ವರೆಗೆ ವೇಗದ ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, C1X ಮೋಡೆಮ್ (ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ) ಮತ್ತು N1 ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಿಪ್ನಂತಹ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ 60Hz ನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಐಫೋನ್ 17e ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ 17e ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುತ್ತಾ?
ಐಫೋನ್ 17e ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಐಫೋನ್ 17e ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ SE ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ 'e' ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ 16e, 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಐಫೋನ್ 16e ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7.5 ವ್ಯಾಟ್ ವೇಗದ Qi 1 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಐಫೋನ್ 17e ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 16e ನಲ್ಲಿ A18 ಚಿಪ್, 48MP ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು.