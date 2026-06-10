ಚೀನಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾವಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಅದರ ವಿಷದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಷಬಾಧೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.10): ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಾವುಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಎರೆದು, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾವನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಹ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ!
ಕೆಲವು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸ, ರಕ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ವೈನ್ (Snake Wine) ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೂಡುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಹಾವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಆ ವಿಷ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಮನುಷ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದು. ಅದಕ್ಕಿರುವ ಅಸಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾವಿನ ರಕ್ತ ಕುಡಿದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ?
ಹಾವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾವಿನ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲೂ ವಿಷ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ತನ್ನ ವಿಷದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಷ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಮೂಲತಃ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಮತ್ತು ಎಂಜೈಮ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಹಾವಿನ ರಕ್ತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಅದರ ವಿಷಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು (Venom Glands) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿದು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಠರದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವಿಷಬಾಧೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಹಾವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು (Infection) ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾವಿನ ರಕ್ತದ ಮದ್ದು!
ಚೀನಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾವನ್ನು (Stamina) ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾದರಿಯ ಔಷಧವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಂತೂ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಹಾವಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳ ರಕ್ತದ ಮಾರಾಟದ ಮಳಿಗೆಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು (Snake Farming) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ದೈತ್ಯ 'ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ' (King Cobra) ಹಾವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹಾವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಹಾವಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಸಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೋಶನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ (ಮಾತ್ರೆ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.