ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಎಂಟು ದೇಶಗಳ ಸುಂದರಿಯರ ಫೋಟೋಗೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಎಂದು 'ಗ್ರೋಕ್' ಎಐಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಐ, ಜಾಣ್ಮೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಏನಿದು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬುದು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ದೇಶದ ಯುವತಿಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದೇಶಗಳ (ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್- US, UK, Pakistan, India, Japan, Brazil, Mexico and Egypt) ಸುಂದರಿಯರ ಫೋಟೋವೊಂದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ 'ಗ್ರೋಕ್' (Grok) ಎಐ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

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AI ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸವಾಲೇನು?

ಈ ಎಂಟು ದೇಶಗಳ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಲು (Ranking) ಎಐಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ತಡಕಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಐ ಈ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.

ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ ನೀಡಿದ ಆ 'ವೈರಲ್' ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

'ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದುದು. ಇದನ್ನು ದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಐ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಳೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಗು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಯುವತಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಐ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

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ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಎಐ ಜಾಣ್ಮೆ:

ಯಾರನ್ನೂ ಕೀಳಾಗಿಸದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಗಳದೆ, 'ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಸುಂದರಿಯರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ' ಎಂದು ಎಐ ಹೇಳಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?' ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

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ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಎಐ ಉತ್ತರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.