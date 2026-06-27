Viral monkey video: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೋತಿಯೊಂದು ತಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಕದ ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವು ಇಂದಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...&nbsp;

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ "ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು" ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

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ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು?

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸುಂದರ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಿ ಕೋತಿಯು ಯಾರೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋತಿಗಳು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಮರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತಾಯಿ ಕೋತಿಯು ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮರಿ ಕೋತಿ, ಯಾವುದೇ ಹಠ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸರ ಕಿವಿಮಾತು

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ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಲನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ." ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ, ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ 

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ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ: ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಫೋನ್ ಬಳಕೆ: ಪೋಷಕರು ದಿನವಿಡೀ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದು: ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೂ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಕೋತಿಯ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮೊದಲ 'ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್'ಗಳು. ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. 