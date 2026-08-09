ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಒದ್ದೆ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ನೇತುಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನೀವು ಏನನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಯಾರಾದರೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಸನಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರನ್ನು ಸಹ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಿರಾ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ತನ್ನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ ಮೆಟ್ರೋದೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನರು ಕೆಲಸ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಳಸುವ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆಸಿದ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋದೊಳಗಿನ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಇರಲಿಲ್ಲವಾ, ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋದ ಎಸಿ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾಯಿತಾ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಒಳಗೆ ಎಸಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ವಿಧಾನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ನೇತುಹಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಈ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @delhi.metrolife ಹೆಸರಿನ Instagram ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಹೋದರ ಮೆಟ್ರೋದ ಎಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು DMRC ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸೀಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ರಂಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಚಿತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ!
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಂಪತಿಗಳು ಜಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಸನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜನ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಅನಾನುಕೂಲಗೊಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.