ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಸದಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನೇ ಬಲೂನುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಮಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ನೆನಪಾಗುವ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಟ್ರಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಪಾರ್ಟಿ!
ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಟ್ರಕ್ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬಲೂನುಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಮಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ!
ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಧನವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ತಂದೆ ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು .
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ, ಭವ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದ್ದೂರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @nationalbuzzofficial ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಜನರು ತಂದೆಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು News18 ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.