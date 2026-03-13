Poop donation for money: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾವಿರ ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ 'ಮಲ' ಮಾರಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?. ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ 'ಪೂಪ್ ಡೊನೇಷನ್' ಸುದ್ದಿಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ನೂರಾರು ಮಾರ್ಗಗಳು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, "ನಿಮ್ಮ ಮಲವನ್ನು (Poop) ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು!". ಕೇಳಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎನಿಸಿದರೂ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುದ್ದಿಯ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಬಾರಿಯ ದಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 41,000 ರೂಪಾಯಿ ($500) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು! ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢವಾಗಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಥವಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಮಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ.
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು?
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಲದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ 'ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ'ಗಳಿಂದ (Gut Microbiome) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಗಂಭೀರ ಕರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾದಾಗ ರೋಗಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಲದಿಂದ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಥವಾ ಎನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಫೇಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್' (FMT) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಐಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಾನಿಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು Human Microbes ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಾಗುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೂರಾರು ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನ ಕೇವಲ 0.1% ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ! ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳು ರೋಗಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇಳಲು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.