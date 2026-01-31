ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ 'ಸಾವಿನ ತಿರುವು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅತಿವೇಗವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಎದೆ ನಡುಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ವೇಗವು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ದೃಶ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಚುಕ್ವಿಸಾಕಾ ಎಂಬಲ್ಲಿನ 'ಕುರ್ವಾ ಡ ಮೋರ್ಟೆ' ಎಂಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈ ತಿರುವನ್ನು 'ಸಾವಿನ ತಿರುವು' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ನಡೆದ ಘೋರ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಬೈಕ್: ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸವಾರರ ಅಂತ್ಯ
ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೈಕ್ ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಡೆದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಾದ ಡಾಲ್ಮಿರ್ ಡೋರ್ನೆಲ್ಲೆಸ್ ಲೋಪ್ಸ್ (42) ಮತ್ತು ಜೋಸಿಯಾನ್ ಡೋರ್ನೆಲ್ಲೆಸ್ ಲೋಪ್ಸ್ (37) ದೇಹಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಕಾರು: ಚಾಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು
ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕಾರು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಗುಂಡಿಗೆ ಉರುಳಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 72 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ದೃಶ್ಯ ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.
ಅತಿವೇಗವೇ ಸಾವಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಮಂತ್ರಣ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಅತಿವೇಗವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತು ಮರೆತು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, 'ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.