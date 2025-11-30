Viral Video Shows Teen Doing Risky Stunt: ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರೇ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Viral Video Shows Teen Doing Risky Stunt: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಹುಚ್ಚು ಜನರ ತಲೆಗೇರಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೇ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಜೀವದ ಜೊತೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ:
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಖಾತೆ r/MechanicalPandey ಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರು ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಈ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಂತರ ಜಿಗಿಯುವ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ಗೆ ತಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆನಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಗ ಅಂಕಿತ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೈವ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಗೂ ಅಪಾಯದ ಅರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈವ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆತ ಬಹುಶಃ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಘಟನೆಯು ಈಗ ರೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಹುಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾವು ಲೈಮ್ಲೈಟ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ರೀಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕುಣಿಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೋಷಕರ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಮಗನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೋಡಿದ ಜನರು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.