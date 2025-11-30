ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೇಟ್, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಬೇಟೆಯಿಂದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಳಿವಿನ ಕಾರಣಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅದ್ವಿಕ್ ಕಬ್ಬೂರ್
7 ನೇ ತರಗತಿ, ಪೊದ್ದಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ, ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೇಟ್ (Viverra civettina) ಎಂಬ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕುರಿತಾದ ರಹಸ್ಯವು ಇಂದಿಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.
ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೇಟ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೇಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿವೇಟ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಂದು, ಮಾಲೇ ಮೇರೂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕುಟ್ರಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪುನುಗಿಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಇದು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾಲದ ತುದಿಯು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೇಹದ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 76 ಸೆಂ.ಮೀ (30 ಇಂಚು) ಇದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 8 ಕೆ.ಜಿ.ವರೆಗೆ ತೂಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗುವ (ನಿಶಾಚರ), ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳದ ಸ್ವಭಾವದ್ದು. ಇದು ಹೊನ್ನಾವರ (ಕರ್ನಾಟಕ) ದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ (ತಮಿಳುನಾಡು) ವರೆಗಿನ ಕಡಿದಾದ ಕಾಡುಗಳು, ನದಿತೀರದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಜು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ!
1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೇಟ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳ ನಾಶವಾಯಿತು. 1960 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದೇ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1987 ರಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದ ನಿಲಂಬೂರು ಹತ್ತಿರ ಕಾಜು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ತೋಟಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಎರಡು ಚರ್ಮಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. 1990 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಚರ್ಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಇದು ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೈಫಲ್ಯ:
ಆದರೆ, 2006 ರಿಂದ 2007 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿವೇಟ್ ಚಿತ್ರವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. COVID–19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಪ್ಪಯೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಿವೇಟ್ ಪ್ರಾಣಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 'ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೇಟ್' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅದನ್ನು 'ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವೇಟ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೇಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ರಹಸ್ಯ ಉಳಿದಿದೆ.
ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೇಟ್ನ ಅಳಿವಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ:
ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ: ಕೇರಳದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಿವೇಟ್ನ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಸಿವೇಟೋನ್ (Civetone) ಎಂಬ ಸಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಬೇಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ವಾಸಸ್ಥಳ ನಾಶ: ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಕಾಜು ತೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಡುಗಳ ತೆರವು ಈ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತಂದಿದೆ.
IUCN ಸ್ಥಿತಿ: IUCN ರೆಡ್ ಡೇಟಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು 'ಅತಿಯಾದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದ' (CRITICALLY ENDANGERED) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 250 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೇಟ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ 15 ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (WTI) ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ (MoEF) ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯು ಬೇಟೆ, ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ:
ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿವೇಟೋನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನುಷ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳು ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.