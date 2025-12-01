ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿಯ ದಿನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಬಳಕೆದಾರರು 'ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನೊಳಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರು' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Bengaluru cold wave, temperature drop: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಚಳಿಯ ದಿನವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಲಂಡನ್ನಂತಹ ವಾತಾವರಣ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ, ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಬೆಳಗಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ನಡುಗಿದ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಗ್ಗು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಚಳಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಶ್ರೀ ಭುಯಾನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಸಿಟಿಯ ಚಳಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಗರದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಗರದ ಚಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ, ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರು, 'ತಾಪಮಾನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ... ಮಂಜಿನ ಬೆಳಗು... ಕಂಬಳಿ ಹೊದೆಯುವ ಸಮಯ... ಚಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 23 ರಿಂದ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶನಿವಾರದಂದು ನಗರದ ತಾಪಮಾನವು ಇಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಬಿಸಿಲು ಬಾರದಿರುವುದು, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮವೇ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಡಳಿತವು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ವಾತಾವರಣದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ -