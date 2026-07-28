ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ಉದ್ಯಮವೂ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೋಲಿಗೆ ತಲೆಬಾಗದೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಅವರು, ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಫೋಟಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹1.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಮಲಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅವರ ಮೊದಲ ವ್ಯವಹಾರವೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದರು.
ಸ್ಫೋಟಕ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಆರಂಭ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಯಿತು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
2010ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು
ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2010ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಡಿತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಕೇವಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಫೋಟಕ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ಸ್ಫೋಟಕಗಳು, ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಂಟ್ಗಳು, ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಡಿತಲೆಗಳಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ಬಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.
₹1.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2026ರ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ಸುಮಾರು ₹1.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ₹72,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೌರವ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗೌರವವೂ ಲಭಿಸಿದೆ. 2026ರ ಮೇ 25ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಗರಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಈ ಗೌರವವು ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ದೊರೆತ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಬೇರು ಮರೆತಿಲ್ಲ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು. ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆಯದ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.