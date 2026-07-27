'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತರಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಷ್ಟ್ ಅವರ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೆಟಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.27): 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (CJP) ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಾದರಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಷ್ಟ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೆಟಾ (Meta) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಳಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆದರೆ, ಅಭಿನವ್ ಬಿಷ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
5 ಸಾವಿರದಿಂದ 6.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್!
'ನೀಟ್' (NEET) ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಅಭಿನವ್ ಬಿಷ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆದ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಹಲವಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಾದರೂ, ಅಭಿನವ್ ಬಿಷ್ಟ್ ಅವರ ಶೈಲಿ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬದಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರ ನೈಜ ಕ್ಷಣಗಳು (candid moments) ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ (Views) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5,000 ದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,35,000ಕ್ಕೆ (6.35 ಲಕ್ಷ) ಜಿಗಿದಿತ್ತು.
ಲಿವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೇಳೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಮೆಟಾ
ಅಭಿನವ್ ಅವರ ಈ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಹಠಾತ್ ತಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ (Live streaming) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಅಭಿನವ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಬರದೆಯೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗದಂತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಖಾತೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್, ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ 1.3 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್!
ಖಾತೆ ಕೈತಪ್ಪಿದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ಅಭಿನವ್ ಬಿಷ್ಟ್, ಜುಲೈ 27 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, "ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏಕಾಏಕಿ ಏಕೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವಿಲ್ವ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ" ಎಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ (Appeal) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, 180 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (Permanently disabled) ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿನವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೆರೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.