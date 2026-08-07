ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಂತಹ ದೂರದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದ್ದ ಭತ್ತ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇದೀಗ ಅದರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನವಸಹಿತ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಾಗಿಸುವ ಬದಲು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸುಲಭವೆನಿಸಿದರೂ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ತಾಪಮಾನ, ಆರ್ದ್ರತೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಜೀವನಚಕ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಚೀನಾ
ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಚೀನಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಕೇವಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೇರುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶೆನ್ಝೌ-23 ಮಿಷನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಭತ್ತದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾನವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಾಜಾ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮಂಗಳನಲ್ಲಾಗಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭೂಮಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೃಷಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಗೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.