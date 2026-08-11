ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಯೇ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಧಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ(Social media)ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಗಾಡಿಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಚಲನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಂತೂ ತಪ್ಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈನ್ ಹಾಕೋದು ಕಾಮನ್. ಆದ್ರೆ, ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ದಂಡ ಹಾಕುವ ಈ ಹೊಸ 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ' ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಚಲನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಚಲನ್ ನೀಡಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಂಜಾಬ್‌ನದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್‌ನ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ರಾಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಮುರಿದ ಗಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಳಸಿ ಟಿವಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲಿಂದಲೇ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ದಂಡ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೈವ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಲನ್ ಹಾಕುವ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಚಲನ್ ವಿತರಣೆ, ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ (ANPR) ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಧಾನ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ನಗು ತರಿಸಿದ್ದರೂ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಚಲನ್ ನೀಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?

ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಚಲನ್ ನೀಡಲು ಕಾಗದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿವೆ. ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ಯಾನ್, ಟಿಲ್ಟ್, ಮತ್ತು ಜೂಮ್ (PTZ) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ರೆಡ್-ಲೈಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್-ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಾಡಾರ್ ಗನ್‌ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹೆಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹಿಡಿದು, ಹೈಟೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಈ ರೀತಿ 'ಜುಗಾಡ್' ಮಾಡಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, PTZ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಲನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಟಿವಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳಸಿದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.