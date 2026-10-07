ನೀವು ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳೇ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ!
ನೀವು ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ 1582ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳೇ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ!
ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ 10 ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು?, ಸಮಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 10 ದಿನ ಮುಂದೆ ಹಾರಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಯಾಕೆ?
1582ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯುರೋಪಿನ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಸರಾಸರಿ 365.25 ದಿನಗಳೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಜವಾದ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಋತುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ… ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ!
ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಸೌರ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆದರೆ ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ವಸಂತ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾದ ಈಸ್ಟರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಪೋಪ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ XIII ತಂದ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು 1582ರಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ XIII ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೌರ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ:
ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 1582 → ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 1582 ಎಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ 14ರವರೆಗಿನ 10 ದಿನಗಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲವೇ?
ಇದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳು ಮಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ದಿನವೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜನರು 10 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ; ದಿನಾಂಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಯಿತು?
ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲೂ 12 ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಇವೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕ ದಿನ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ ತರಲಾಯಿತು. 100ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 400ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 1800 ಮತ್ತು 1900 ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2000 ಅಧಿಕ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸೌರ ವರ್ಷದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಬದಲಾಯಿಸಿದವೇ?
ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. 1582ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇತರ ದೇಶಗಳು ಅದನ್ನು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಿಂದ 10 ದಿನಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದವೇ?
ಹೌದು, ಆದರೆ ಸಮಯದಿಂದಲ್ಲ — ದಿನಾಂಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ!
1582ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು 10 ದಿನಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನ ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1582ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ “ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೋಷ” ಅಥವಾ ಸಮಯ ಪ್ರಯಾಣದ ರಹಸ್ಯವಿಲ್ಲ.