ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾಸ್ಕಲ್ಗೆ ಭಾರತ ಇಷ್ಟವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು.
ನೈಜೀರಿಯಾದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯುವಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಒಲಲೆಯಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ತಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಲಾಗೋಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬಂದರು. ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಗ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಇವು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. Nigerian man prefers India over Western countries, shares 10 reasons
- ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆತಂಕದಿಂದ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ನನ್ನ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ತೋರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಬ್ಯುಸಿ ನಟನೆಯಿಲ್ಲ.
- ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಜನರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ನಾನು ಕಪ್ಪು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೆನಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
- ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ.
- ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ.
ಪಾಸ್ಕಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.