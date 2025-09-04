ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣ ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ರಷ್ಯನ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಅಗ್ಗ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ಗವಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕೋವನ್ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಉತ್ತಮ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೂಲಭೂತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, 1BHK ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ 1,20,000 ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಬರ್ ಸವಾರಿಗೆ 1,000 ರೂ., ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ 2,500 ರೂ., ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ 15,000 ರೂ., ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ 30,000 ರೂ., ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ 20,000 ರೂ., ಸೌಂದರ್ಯ ಆರೈಕೆಗೆ 15,000 ರೂ. ಮತ್ತು ದಿನಸಿಗಾಗಿ 40,000 ರೂ. ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಹಣ ಇಷ್ಟು' ಎಂದು ಅವರು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ವೀಡಿಯೊಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯ ದಿನಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.