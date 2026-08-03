ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿದೇಶಿಗರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪುಷ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಮಾರ್ಟಿನಾ ಮತ್ತು ಟೋಮಸ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹವನ ಮಾಡಿ, ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹವಾದರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಷ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾರ್ಟಿನಾ ಮತ್ತು ಟೋಮಸ್ ಎಂಬ ಜೋಡಿ ಪುಷ್ಕರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂದೂ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳಂತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹವನ, ವೇದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ, ಸಪ್ತಪದಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧೂರ ಧಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರಿತ್ತು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ
ಇಟಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಾರ್ಟಿನಾ ಮತ್ತು ಟೋಮಸ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಟೋಮಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಕರ್ನ 'ದಿ ಪುಷ್ಕರ್ ರೂಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೀಷ್ ಪರಾಶರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
ವಾರಾಣಸಿ, ಜೋಧ್ಪುರ ಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮನಗೆದ್ದದ್ದು ಪುಷ್ಕರ್
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ ವಾರಾಣಸಿ, ಜೋಧ್ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಪುಷ್ಕರ್. ಬಳಿಕ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತು.
ಹವನದ ಬಳಿಕ ಸಪ್ತಪದಿ, ನಂತರ ಸಿಂಧೂರ ಧಾರಣೆ
ವಿವಾಹದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪುರೋಹಿತರು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರದ ನಡುವೆ ಹವನ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಪ್ತಪದಿ ನಂತರ ಟೋಮಸ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಾರ್ಟಿನಾ ಅವರ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿದೇಶಿಗರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಪುಷ್ಕರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವಿದೇಶಿ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.