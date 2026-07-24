ಅಮೆಜಾನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹರಿಕಾ ಸತ್ತಿ, ಅಮೆರಿಕದ $200,000 ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ₹40 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ತಾವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕೇ? ಇದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವಂತೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಉಮಾಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ II (MLE II) ಆದ ಹರಿಕಾ ಸತ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ರೋಚಕ ಪಯಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ನೀಡುವ ಸುಖಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಚೆಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕಥೆಯಂತಿದೆ.
$200,000 vs ₹ 40 LPA: ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಹರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು—"ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ $200,000 (ಸುಮಾರು 1.6 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದು ಲೇಸೋ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 40 ಲಕ್ಷ (LPA) ಪಡೆಯುವುದು ಲೇಸೋ?" ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ತೂಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಕೇವಲ ಹಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹರಿಕಾ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 15,000 ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ!
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜಿಗಿತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಲವು
ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಸಿಯಾಟಲ್ ಮೂಲದ ಈ ಟೆಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Tech Ecosystem) ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು.
ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. "ನನಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ (Cutting-edge technologies) ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಬಜೆಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (Compute resources) ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾತ್ರವಾದ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ II ರ ಆದಾಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ II ಗೆ ಮೂಲ ಸಂಬಳವೇ $150k ನಿಂದ $200k ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು (ಷೇರುಗಳು) ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಬದಲಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರೀತಿ
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಹರಿಕಾ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, 200% ಹೌದು! ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನೆ."
ಇಂದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ಯಾಶನ್ (ಉತ್ಸಾಹ) ಇದೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆಫೀಸ್ ತಲುಪಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪರಿಸರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಯಾಟಲ್ ಬದುಕು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು 65% ಉಳಿತಾಯದ ರಹಸ್ಯ!
ಸಿಯಾಟಲ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ತೀರಾ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ಹರಿಕಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಜೆಟ್ (Strategic Budgeting) ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಕೇವಲ 15% ಭಾಗ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 10% ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೇವಲ 5% ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. (ಆದರೆ ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವವರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ).
ಬೆಕ್ಕಿನ ನಡಿಗೆಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹರಿಕಾ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. "ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಂತರವೂ, ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಸುಮಾರು 60% ರಿಂದ 65% ರಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ!" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂರು ಬಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ (Layoffs) ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೇರಿಕನ್ ತಮಿಳು/ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಣಿಗೆ ಹರಿಕಾ ಅವರ ಈ ಯಶೋಗಾಥೆಯೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಹಣದ ಹಪಾಹಪಿಗೆ ಬೀಳದೆ, ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಹರಿಕಾ ಸತ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞನಿಗೂ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತಿದೆ.