ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರತಿದಿನ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಗಂಟೆ ಕರೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಕತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. HRಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಅತಿಯಾದ ಕರೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಗಂಟೆ ಕರೆ!
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 15 ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ 21 ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ 5 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷ ಟೀಮ್ಸ್ ಕರೆ ಹಾಗೂ 1 ಗಂಟೆ 53 ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಕರೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕರೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆರೋಪ.
‘ಕೆಲಸದ ಮಾತಿಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚರ್ಚೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು’!
ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
“ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕುಳಿತು ದಿನವಿಡೀ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕಂತೆ!
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಿದೆ.
ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ; HRಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕೇ?
ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 6–8 ಗಂಟೆಗಳ ಕರೆಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೊದಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ HRಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.