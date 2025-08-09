ಬೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ನೀಡಿದ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸೇವಿಸಿದರು.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಾಟ್ ಜಿಟಿಪಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ ಎಂಬ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಬೆನ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
1900 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ನೀಡಿದ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸೇವಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬೆನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು, ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಅಸಹಜವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. 24 ಗಂಟೆಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಡೆಸಿದ ವಿವರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಗೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ವಿಷ ಸೇವನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಡ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಂದರು. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಯಂತಹ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸಬಾರದು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.