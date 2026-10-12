ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ₹70,000 ಮೌಲ್ಯದ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000ದಿಂದ ₹60,000 ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ₹70,000 ಮೌಲ್ಯದ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000ದಿಂದ ₹60,000 ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯುವಕನ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಡುಗೆಯವರ ಮಗನ ಉದ್ಯಮದ ಕಥೆ ವೈರಲ್!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯವರ ಮಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಮಗನೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗ ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಆತ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
₹70,000 ಯಂತ್ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ
ಯುವಕ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹70,000 ಮೌಲ್ಯದ ಗ್ಲಾಸ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಯಂತ್ರವು ಸುಮಾರು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹8-10ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ ₹25-30ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ!
ಈ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
ಒಂದು ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ವೆಚ್ಚ: ₹8ರಿಂದ ₹10
ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ: ₹25ರಿಂದ ₹30
ಪ್ರತಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ₹15ರಿಂದ ₹22
ತಿಂಗಳ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ: ₹50,000ರಿಂದ ₹60,000
ಯುವಕ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ಲಾಸ್ನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಅಂತಿಮ ಲಾಭವಲ್ಲ. ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಸಾರಿಗೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಿಜವಾದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000-60,000 ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಅಂಕಿಅಂಶವಲ್ಲ.
ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ಒಂದೆಡೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದ ಕಥೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MeitY) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು IS 19348:2025 ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಬಲ, ದಪ್ಪ, ಗೀರು ನಿರೋಧಕತೆ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಲೇಪನಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಮಾನದಂಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.