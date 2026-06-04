Army pilot proposal video: ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಯುವ ಸೈನಿಕ ಭರತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಬೃಹತ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೆನೆಯುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರ ನೆನಪಾಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಸುಂದರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

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ನಾಸಿಕ್‌ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಮಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್'ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯುವ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಸಮಾರಂಭ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯುವ ಸೈನಿಕ ಭರತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ದೇಶಸೇವೆಯ ಈ ಪ್ರಮುಖ ದಿನದಂದೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ಸುಂದರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದು.

ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಸೈನಿಕ

ಹೌದು, ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಭರತ್ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿ ಆರುಷಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಸಿರು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಭರತ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎದುರು ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕುಳಿತು, ಜೇಬಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆರುಷಿಗೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡರು. ತನಗೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಕಾದಿದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಆರುಷಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

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ಹೀಗಾಗಿ, ದಿಢೀರ್ ಎದುರಾದ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರುಷಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾದರು. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭರತ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಭರತ್ ಆಕೆಯ ಬೆರಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೊಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭರತ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಜೋಡಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಪೋಸ್ ನಂತರ ಆರುಷಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ.. 

ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರುಷಿ, "ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಿದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ನವ ಪೈಲಟ್ ಭರತ್ ಮಾತ್ರ ನಗುತ್ತಾ, "ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ಬಾಸ್ ಪತ್ನಿಯೇ!" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರೇಮದ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಹೊಸ ಸುಂದರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಸಾರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ 

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