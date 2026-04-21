ಲೀಶಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಒಬ್ಬಳೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಭ್ಯ ಜನರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೀಶಾ ಎಂಬ ಈ ಯುವತಿ, ತಡರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಮುಂಬೈ ತನಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಗರ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ.

ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಈ ನಗರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಚುಡಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಇರಬಹುದಾದರೂ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೀಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಜನರು ಸಭ್ಯರು ಮತ್ತು ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 4 ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆದರೂ ಇಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಕೆಲವರು ನಗರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇತರರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದು ಸುಂದರ ನಗರ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರನೇಯವರು, 'ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡುವುದು ಈಗಲೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.