ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿ ಹರಿಣಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವತಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಸಲಹೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೀಳಿರಿಮೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವತಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಪರರು ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ 'ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಿಂಜರಿಕೆ'. ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹರಿಣಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ತಾವೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ಕಲಿತ 'ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸೂತ್ರ'ವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ!':
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹರಿಣಿ, 'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ-ನನಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಇದ್ದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಾಸ್ತವ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಖಚಿತವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ' ಅಥವಾ 'ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡು' ಎಂದು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (Workplace) ಇದು ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರಿಣಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾವು 'ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ' ಅಥವಾ 'ಸರಿಯಾದ ಪದ'ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂತರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಹರಿಣಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮುಖ 3 ಪಾಠಗಳು:
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ: ಇದರರ್ಥ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜನ್ಮಜಾತವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಲೆ: 'ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುವ ಗುಣ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ತಿಳಿಯಿತು, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೌಶಲ್ಯ (Skill)' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ: ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತರುವುದು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
ಹರಿಣಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
'ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ನಾವು ಖಚಿತವಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೋ' ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.